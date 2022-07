Juan Cruz Real aclara y desmiente situaciones en Junior

No se guardó nada. Juan Cruz Real salió a hablar de lo que son las llegadas y salidas de Junior ad portas de tener su debut en la Liga del segundo semestre, este jueves, a las 8:10 p.m., en el estadio La Independencia, de Tunja, ante Patriotas.

En primera instancia, el orientador habló de los futbolistas que están cerca de ser presentados en el club, caso de César Haydar e Iván Rossi, así como de Nelson Deossa, quien es esperado en las próximas horas en Barranquilla.

“En esta primera fecha vamos a iniciar sin los refuerzos todavía. (Iván) Rossi llegó el fin de semana, está en el tema de completar los estudios y su revisión médica. (César) Haydar arribó la semana pasada, pero todavía le falta en la parte física. Esperamos que Iván Rossi termine sus exámenes y se pueda incorporar. Lo de (Nelson) Deossa me dijeron del club que llegaría a la ciudad a hacerse los estudios y una vez que se haga los exámenes sería jugador del plantel”.

El defensor central extranjero es una prioridad

Aunque ya hay un nuevo zaguero central, el orientador rojiblanco aseguró que su prioridad es traer un defensor del extranjero y que eso es algo que deben solucionar “cuanto antes”.

“Estamos confiados de que en los próximos días se solucionará el tema de los refuerzos que estamos pidiendo. Seguimos trabajando el tema del defensor, ya sea (Facundo) Almada o no, porque hay otras opciones por si eso no se destraba, porque tenemos que apurarnos en ese refuerzo”, explicó.

Respaldo a la dirigencia

Si bien el conjunto ‘Tiburón’ aún no ha oficializado a ninguna cara nueva, ya tiene tres futbolistas casi que listos para este segundo semestre del año, en el que afrontará la Liga y la Copa Colombia.

Es por eso que el técnico respaldó el trabajo que viene haciendo la dirigencia y dejó en claro que no van a “gastar por gastar” trayendo jugadores.

“Este es mi primer mercado como tal, porque cuando llegué en diciembre ya había jugadores contratados. En este mercado, como nosotros llegamos hasta lo último en la Liga, empezamos a entrenar hace poco y ya hay campeonatos que han comenzado. Yo me he dado cuenta de que cuando Junior busca a un jugador, sobre todo en el mercado colombiano, salen en un valor para acá y otro para los demás clubes. No es que el equipo no encuentra las opciones porque se queda dormido, porque acá se trabaja bien, pero tampoco se va a salir a pagar lo que sea por x futbolista. Estoy contento con la llegada de Rossi, estoy conforme con que llegue Deossa, es una apuesta importante para el club. Estoy confiando en poder contratar a un central del extranjero y de un extremo derecho.”, manifestó el DT.

Sambueza, con pie y medio afuera

No hay lugar para todos. Con la llegada de Iván Rossi ya son cuatro los extranjeros que tendrá Junior en su plantel y ese es el número máximo que se pueden inscribir. Además de eso, todo da a indicar que vendrá un defensor central internacional sí o sí, por lo que uno de los jugadores que están en la institución deberá salir.

Con Sebastián Viera como capitán, Luis González recién renovado e Iván Rossi apenas llegando, el apuntado a dejar el club es el argentino Fabián Sambueza, con quien Juan Cruz Real ya habló de esta situación.

“Es un tema lo de Sambueza. No podemos inscribir más de 4 extranjeros, eso yo ya lo he hablado con Fabián. Hasta que no se termine de redondear todo no quisiera hablarlo mucho. La idea es traer un defensor de afuera y Sambueza lo sabe, ya yo tuve charlas con él, pero esperaré que se desarrollen los hechos para tomar una decisión”, comentó en rueda de prensa el estratega.

“No contemplé la salida de Sambueza, sino la lista de extranjeros, que es distinto. Hasta que el libro de pases esté abierto, no solo en Colombia, sino en cualquier otro país, puede pasar cualquier cosa. Sí es verdad que cuando un jugador actúa en un partido en la Liga, sea tenido en cuenta no, se debe quedar en el equipo. Los futbolistas que están son los que conforman el plantel, más los que van a llegar. Tenemos dos en revisiones médicas, uno ya entrenando, estamos a la espera del central. Puede que venga otro jugador, si, en mi humilde opinión, suma. No me interesa tener la nómina más costosa, sino la mejor nómina posible. A partir de eso, siempre buscaré lo que sea mejor para el equipo”, agregó.

Tema Miguel Ángel Borja

Si hay una ‘novela’ de un posible traspaso de un jugador del fútbol colombiano al extranjero, esa es la de Miguel Ángel Borja, quien no se está entrenando junto a sus compañeros a la espera de saber si finalmente se irá a River Plate de Argentina.

“Miguel tiene debe esperar que termine de solucionarse el tema de la operación de él. Está entrenando en un turno diferente al nuestro, pero esperando que se pueda solucionar. No va a estar disponible. Por más que se destrabe la situación de un lado o de otro, ojalá se le dé por él, no va a estar disponible para el jueves, porque no sería lógico pensar en llevarlo cuando no ha entrenado con el equipo por una semana”, analizó el orientador.

Si se va Borja, irán por otro delantero

En caso de que el atacante Miguel Ángel Borja se termine yendo, ya sea a River Plate u algún otro club, Juan Cruz Real dijo que, aunque tienen dos delanteros, sería bueno quedarse con tres, por lo que irían al mercado por otro jugador en esa posición.

“No estamos pensando en otras opciones, debemos ver primero lo de Borja. Luego tenemos a un delantero como Fernando Uribe, que esperamos muestre todo su potencial, Carmelo (Valencia) está ahí también. Si Miguel se va, veremos la posibilidad, porque es bueno tener tres delanteros centros. Hoy, me preocupa más la llegada del central que otro delantero”, finalizó.