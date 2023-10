“Este equipo puede y quiere clasificar”: José Enamorado

El extremo barranquillero aún no sabe si será de la partida, pero sí tiene claro que quiere estar aportar su granito de arena en esa dura lucha por un puesto en la ‘fiesta de fin de año’.

“Yo me siento muy bien, he venido realizando los trabajos de campo con normalidad esta semana y me he ido llenando de confianza. La idea es estar a tope para este partido ante Once Caldas. La última vez solo me resentí, no me lesioné del todo, he fortalecido y ya estoy mucho mejor. Ante el Cali se tomaron algunos riesgos y se dieron las cosas porque marqué. Ahora hay que volver a asumir riesgos, porque no hay margen de error”, expresó.