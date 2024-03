“Me tienen como el chico malo, pero así es mi juego y no lo cambiaré”: Peña

Jermein Peña no quiso profundizar en la jugada en la que Edwin Torres lesionó a Luis González, pero sí dejó en claro que él sabe que siempre es el malo.

“Me tienen como el chico malo, pero ese es mi juego, mi carácter y no lo voy a cambiar”, manifestó en rueda de prensa.

El zaguero, que volvió a la titular ante Nacional el pasado sábado, expresó trabaja siempre para mejorar.

“Hubo opciones que nos pegaron en el palo, nos robaron un penal, la expulsión de Aguirre. Será mi primera vez jugando en Rionegro y vamos a ir por los tres puntos. Me siento bien, tranquilo. Siempre quiero más y más. No tomo mi partido ante Nacional porque tuve una jugada que no estuve bien y fallé. Eso hay que corregirlo”, aseguró.