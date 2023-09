“Me preparo siempre para cuando tenga la oportunidad de jugar”

Y finalmente en esta segunda parte del año tendrá su primera oportunidad de cuidar el arco rojiblanco. Lo hará en el clásico costeño ante Unión Magdalena de este sábado, a las 6:10 p.m., en el estadio Metropolitano, debido a la ausencia de Mele, quien está con su Selección.

“Vivo con alegría este momento, me preparo para eso. Se me presenta la posibilidad de jugar, no debo llenarme de presión, sino que es momento de demostrar”, manifestó en rueda de prensa.

El cancerbero, que terminó siendo titular en el torneo anterior, manifestó que ahora que es suplente, trata de aprender de esta situación.

“Esto te lleva a aprender de la situación. Cuando se daba lo de Mele siempre dije que hay que competir por el puesto. Tengo la oportunidad de competir de la mejor manera para así poner a dudar al profesor Arturo Reyes”, señaló.