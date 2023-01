“No decimos que Rafa está lesionado, pero sí tiene factores de riesgo altos”

R.

Ya no hay más exámenes para hacer. El examen que le hicimos era para ver el tema del pubis y más de ahí no hay. Nosotros pasamos el concepto y el área administrativa es el que decide o no correr el riesgo. La experiencia pasada reciente es que ha habido jugadores con problemas de salud que han sido habilitados y la experiencia no ha sido buena. Estamos siendo un poco más cuidadosos en el proceso de decidir los factores de riesgo que un jugador tiene para poder competir aquí.

No estamos diciendo que el jugador está lesionado, ni que está mintiendo, simplemente que los factores acumulados de él son altos y el club decidió no correr el riesgo. Yo no veo nada anormal en esto. Estamos tomando la decisión no por un examen físico, sino que hicimos múltiples estudios y la evidencia muestra de que hay una inflamación que ahora no puede generar dolor ni nada, pero que para nosotros es un riesgo.