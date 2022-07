Iván Rossi fue presentado como nuevo jugador del Junior

Nuevo aporte extranjero. Junior ha presentado de forma oficial a su segundo fichaje para esta nueva temporada, Iván Rossi. El volante argentino fue anunciado este jueves por las redes sociales del club y, junto a Cesar Haydar, será otra de las caras nuevas con las que el club barranquillero buscará el campeonato para este semestre.

¡Iván Rossi es ‘Tiburón’!



Luego de su paso por el Marítimo de Portugal, anunciamos oficialmente la llegada del argentino Iván Rossi a nuestro equipo. ¡Éxitos! #VamosJunior pic.twitter.com/CDxzMVNw5j — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 7, 2022

El equipo se mueve rápido. Después de hacer oficial el retorno del defensor central Cesar Haydar, las directivas curramberas ya le han cerrado otro refuerzo al entrenador Juan Cruz Real. El mediocampista que ya se encontraba hace unos días en la ciudad cerrando su vinculación, pasó con éxito todos los exámenes médicos y, posteriormente, firmó su contrato con los ‘Tiburones’.

“Contento, tengo muchas expectativas desde que me llamaron de este club. Tuve la oportunidad de jugar con varios compañeros colombianos en Argentina y solo me hablaron maravillas del Junior. Cuando se te abre la puerta en un club grande, no hay mucho que dudar. De mi parte, la garra y el compromiso siempre van a estar”, expresó el argentino en un video publicado por el club.

¡Iván Rossi y sus primeras impresiones como ‘Rojiblanco’! #VamosJunior pic.twitter.com/bvuXFpMwhw — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 7, 2022

Iván Rossi es un volante de marca argentino de 28 años que ha pasado por diferentes equipos de su país tales como Banfield (club donde debutó en el 2014, y estuvo hasta el 2016), River Plate (2016-2018 y 2020), Huracán (2018-2019), Colo Colo de Chile (2019) y Sambenedettese de Italia (Serie D) en el año 2020.

Iván viene de jugar en la liga de Portugal donde era parte del club Maritimo, equipo que hace unos días también anunció la salida del jugador por medio de un comunicado.

“Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que llegó a un acuerdo con el Junior de Barranquilla para el traspaso definitivo del jugador Iván Javier Rossi”, destaca el documento.

En Portugal, Rossi jugó 28 partidos la última temporada, divididos así: 27 en la Liga y 1 en la Copa de la Liga, acumulando 1.737 minutos en total, sin anotar goles.

Junior, que sigue buscando en el mercado un defensor central y un extremo derecho colombiano por pedido del entrenador Juan Cruz Real, debutará este jueves en el futbol profesional colombiano cuando visite, desde las 8:10 p.m., a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja.