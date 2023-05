“Me duele por los muchachos, pero el club está primero”: Hernán Darío Gómez

No hay reversa alguna. No va a permitir indisciplina en su equipo. Hernán Darío Gómez, ya más calmado después del penoso incidente que protagonizaron Luis Sandoval, Wálmer Pacheco, Omar Albornoz, César Haydar y José Ortiz, comentó un poco sobre esta situación.

“Yo ese tema lo hablé con los directos. Yo tomé una decisión. Ya salió el comunicado. Dentro de la nómina que iba a iniciar ante Pereira habían cuatro de los cinco implicados y ahora no jugarán”, manifestó el DT.

“Yo hablé con los directivos. Tengo un equipo que le creo, pero todavía no he podido ver cómo han reaccionado a lo que ha pasado. Actualmente somos una risa, nos han hecho muchos memes. Miro al grupo y está callado, pero todos saben que primero está la institución”, complementó.

El estratega lamentó lo sucedido, pero dijo que mantiene una buena relación con los implicados.

“La relación conmigo es normal, no tuve la culpa de lo que pasó, fui de los últimos en estar informados. Fue como me pasó a mí, me destrozaron, me dieron con todo, tuve que irme de la Selección, me tuve que encerrar seis meses. De eso se paga y se aprende, pero la relación es normal, no tengo nada que ver con su vida personal, pero sí tengo que tomar decisiones en lo futbolístico”, expresó.

“A mí me duele, estos muchachos son buenas personas. En la interna del grupo no hay quejas por ello. Se les fue la mano en un momento determinado”, añadió.

El antioqueño comentó que este suceso lo ha tenido bastante corto de palabras.

“He estado callado, miro, pienso por los muchachos, les tengo cariño. Ojalá reaccionemos rápido, porque nos toma la noche después”, apuntó.

Eso sí, el técnico dejó bien en claro que no utilizará más a los indisciplinados del plantel.

“Indulto no habrá para los otros sancionados. Sí hay recuperación de la persona, pero ya lo otro lo saben mejor los directivos que yo. Ellos están estudiando eso”, señaló.

El experimentado entrenador dijo que, por lo sucedido, se deberán hacer pruebas de alcohol más seguido.

“Por estos casos que pasaron se deberá implementar las pruebas de alcohol, tengo un grupo que trabaja bien. A mí me hicieron una ayer (risas)”, acotó.

Las cinco bajas que tendrá en el onceno titular ante Pereira serán fuertes, sin embargo, confía en conseguir el resultado.

“Tenemos muchas opciones para trabajar. El equipo va a sufrir, porque eran jugadores importantes en el equipo. Hay buenos jugadores para el partido del sábado. Hay que recuperar la alegría del grupo, porque salieron algunos muchachos”, manifestó el DT.

“Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó”, añadió.

Para suplir estas ausencias el estratega optará por algunos jugadores juveniles.

“Hay un grupo que está listo para trabajar, que está listo para el sábado. Viene el muchacho Jordan (Barrera). También subí a (Carlos) Durán, (Esteban) Mercado y (Camilo) Acosta. Estamos trabajando con ellos”, comentó.

‘Bolillo’ también descartó a Juan Fernando Quintero para los dos juegos que retan de Liga.

“‘Juanfer’ no va a estar en estos dos partidos. Se está recuperando. Las cuentas son de cero errores, de seis puntos y esperar. Nosotros tomamos al equipo muy abajo, con pocos puntos. Nadie pensaba que, hasta hoy, Junior tuviera 24 puntos por su comienzo. Con los seis puntos que quedan podemos entrar”, apuntó.

Del mismo modo, confirmó, una vez más, que tapará Jefferson Martínez ante Pereira mañana a las 8:30 p.m. por la Liga.

“Jefferson (Martínez) volverá a ser el titular, (Sebastián) Viera está en el banco, es muy profesional. Sebastián está tranquilo, trabajando serio y duro. Él no afloja”, explicó.

Por último, Hernán Darío manifestó que la adaptación a Junior no es fácil para todo el mundo.

“En la época de antes decían que había que esperar a un extranjero medio año. Ahora ves a muchachos colombianos, pero que llegan a Barranquilla y no la dan todavía. Dicen que se necesita adaptación y eso lo estoy notando, les pesa eso. Junior es bueno, pero hay que portarse bien”, concluyó.