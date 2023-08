“El gol me llena de confianza”: Hómer Martínez

“La confianza de los profes, de los compañeros, eso te da el plus para ir un poco más al ataque. Tuvimos un buen primer tiempo, tuvimos la pelota. Ellos solo nos llegaron en la del gol. Esto me llena de confianza y ahora hay que seguir trabajando para salir de esta situación grupal”, aseguró.

Por último, Hómer se refirió al tanto que le anularon al ‘Tiburón’ con una jugada muy fina en el primer tiempo.

“La jugada no la he visto. Independientemente de eso, cuando nos anulan el gol el equipo siguió insistiendo, buscando. En el segundo tiempo se buscó más con alma que con orden. Bucaramanga hizo una línea de 6 abajo. La jugada del gol anulado no la he podido ver”, concluyó.