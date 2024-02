“Juegue quien juegue en el medio, se está viendo una gran respuesta”: Hómer

No es la primera vez que Hómer comparte posición con Cantillo. Ya lo hizo en toda la segunda parte del duelo ante Bucaramanga, donde el equipo rojiblanco se impuso por 2-0. En ambos partidos la pareja dejó buenas sensaciones, ratificando eso de que cualquiera que juegue en esa zona del campo está para responder, llámese como se llame.

Hómer recalca el valor de la competencia y lo bien que le va a caer al equipo que todos sus jugadores estén listos para aportar.

“Como siempre lo he recalcado, creo que hay una competencia sana. No solo entre Hómer, Víctor (Cantillo) y Didier (Moreno), también con los muchachos que no van venido y que han actuado poco en este arranque de semestre, como los otros dos Cantillos (Fabián y Carlos) y (Diego) Mendoza. Todos nos venimos preparando bien y eso se está viendo en la cancha, donde, juegue quien juegue, se ve una gran respuesta. La idea es siempre estar a disposición del club para beneficio del equipo”, expresó.