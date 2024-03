“Nos propusimos sumar 12 puntos de 12 antes del debut en la Libertadores”

Hómer habló de lo que significó jugar junto a Víctor Cantillo en el triunfo ante Jaguares. “con Cantillo me sentí muy bien, como también me siento con Didier, que es con quien más he jugado. Cada día me siento mejor y espero seguir elevando el nivel para ayudar al equipo y estar a disposición del profe (Arturo Reyes) cada vez que me necesite”.

El jugador habló también de lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cual se realizará este lunes, a partir de las 6 p.m.

“Estamos a la espera, ansiosos por saber con quién nos toca. Seguro va a ser un grupo bueno. ¿Un rival que quiera enfrentar? No tengo, con el que toque hay que dar lo mejor”, concluyó.