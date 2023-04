“Esta victoria da un fresco, pero tenemos que dar más”: ‘Bolillo’ Gómez

Sabe que se le vienen días de bastante tranquilidad, pero no quita los pies de la tierra. Hernán Darío Gómez no ocultó su felicidad por lograr su primer triunfo como entrenador de Junior, sin embargo, dejó bien en claro que todavía pueden dar más.

“Por fin el Junior en la época mía saca los tres puntos, eso da fresco. En el camerino sabemos que damos más, que tenemos que dar más. La zona se trabaja para poder interiorizarla con los muchachos y se trabaja para mejorar. Por momentos se estiraron mucho, se desordenaron. En el segundo tiempo mejoramos bastante. Yo a los muchachos les pedía más y ellos tuvieron la madurez de sostener el balón y que se acabara el partido por todo lo que les había pasado. Yo quería más y ellos me ganaron en madurez, porque tal vez íbamos por más y nos podía pasar lo de siempre”, manifestó.

El DT también dio su análisis de la victoria 1-0 ante Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano.

“El partido se había trabajado ya. Alianza es un equipo bueno en todo sentido, dinámico, ordenado, con buena zona en defensa y salida en velocidad. Nosotros también teníamos cosas importantes. Por momentos nos estiramos mucho, fuimos precipitados con el balón. Luego fuimos pensando y el juego estaba trabajado. Alianza redujo espacios. Metimos jugadores que supieran jugar en corto, triangular en corto, que se asociaran. Vladimir se estaba sintiéndose solo y se metieron jugadores que pudieran jugar al ritmo de él y el equipo mejoró”, apuntó.

Aunque hubo bastante tensión en las tribunas por las protestas de las barras por la actualidad del equipo, el antioqueño le agradeció al hincha por acompañarlos en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Yo siempre he creído en esta hinchada, desde la época de la selección que es la misma. Con el hecho de venir ya uno se siente satisfecho. Independientemente del goce en la tribuna. Se insulta, se sufre, se aplaude, pero es la hinchada que viene y nos respalda. Me siento contento, me siento bien y pienso mucho en ellos. Este resultado quiero que lo disfruten bastante, aunque en muchas cosas no estén de acuerdo, pero el equipo todavía le faltan muchas cosas para darle seguridad a todos”, comentó el DT.

“Yo estoy contento con la hinchada para lo que vengan. En el camerino están conscientes de que hicimos cosas importantes para ganar, pero de que tenemos que dar más. Hay esa sensación de la alegría del triunfo, pero con los pies en la tierra. Vienen partidos muy difíciles y nosotros no estamos en la mejor forma”, complementó.

El timonel habló de la actualidad de Carlos Bacca y mostró su respaldo para el ataque porteño.

“Carlos es un jugador de mucha historia, grande de nuestro fútbol, hay que cuidarlo mucho. A los delanteros los señalan por los goles, si tú no juegan bien e hiciste gol, cumpliste. Hay que cuidarlo bien. Yo lo admiro, lo llevé por primera vez a la selección Colombia, lo quiero mucho”, expresó.

Hernán Darío explicó la razón por la que le dio la cinta de capitán a Hómer Martínez, a quien halagó bastante por su partido.

“Lo de capitán se lo aprendí a Luis Cubillas. Hómer es un hombre que está bien posicionado en la mitad de la cancha, está en todos los momentos del partido, me gusta eso. Es un hombre serio, trabajador, maduro y me parece bueno eso. Me acuerdo que cuando llegó Cubillas había grandes jugadores y le dio la cinta de capitán a Pedro Sarmiento y nos explicó el por qué y le aprendí eso”, señaló.

Por otro lado, ‘el Bolillo’ se refirió a lo que habló con José Luis Chunga en el segundo tiempo del partido.

“A Chunga le dije que había visto un video espectacular sobre cómo había llegado a profesional y todo. Lo felicité, le dijo que me llegó al alma, lo admiro mucho, es un gran arquero. Ese es el fútbol, tengo muchas amistades, en la cancha nos disputamos todo, pero hay cariño”, puntualizó.

Por último, el orientador antioqueño mandó una especie de mensaje a las personas que lo han criticado mientras ha sido el entrenador de Junior.

“Hablando de Luis Cubillas, él llegó con este trabajo a Nacional. Perdió 17 fechas y lo querían echar. Junior le ganó el título en el 83 con gol de Fiorillo. Nosotros en este trabajo vamos a demorarnos mucho tiempo para que sea aceitado, mecanizado para lo que pretendo. Yo le he visto cosas buenas al equipo, pero le faltan otras. Hay personas que analizan objetivamente. Los periodistas tienen experiencia y los técnicos también. Si yo tengo bronca contra ese técnico y el equipo jugó bien, le destrozó el equipo. Y si yo quiero a ese técnico, pero el equipo no juega bien, se lo levanto y eso puede pasar. Yo soy un hombre de 50/50, de odios y te quiero, por ahí alguien te lo puede destrozar, pero como Shakira, soy ciego, sordo y mudo”, concluyó.