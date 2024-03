“El vestir la camiseta de la Selección es uno de los anhelos que tengo”

Cada vez se ve mejor. No hay partido en el que no se destaque. El lateral Gabriel Fuentes fuel a gran figura en el triunfo 3-1 de Junior ante Jaguares este viernes, en el estadio Metropolitano, por la jornada 12 de la Liga-I.

“Yo me voy feliz porque el equipo en el primer tiempo, más que todo, hizo un juego muy interesante, se fue encontrando poco a poco y fueron fluyendo los jugadores ante un gran rival que no se mete atrás, que intenta competir la posesión del balón. Junior compitió, ganó, necesitábamos los tres puntos y eso me da satisfacción a mí porque el grupo va entendiendo los momentos de cada juego”, declaró en rueda de prensa.

El jugador explicó un poco cómo decide las jugadas y aseguró que todo lo hace de forma “fluida”.

“Todo sale fluido y de entender los momentos, lo que va necesitando el equipo. Aquí a nosotros nos vienen a presionar, quieren jugar, es una buena plaza para venir y cada equipo desarrollar su fútbol y medirse ante un equipo grande como Junior. Estando en la banda es fácil desmarcarme, ponerme a jugar limitado y voy mirando dónde puedo moverme, dónde recibo. Siempre intento buscar un espacio y de seguro con eso libero a uno de mis compañeros y logramos salir. La idea siempre es hacer las cosas distintas. Vi que el lateral de ellos lo intentaba mucho, me alegra que en el fútbol podamos hacer esas cosas para ayudar a crecer a los equipos”, señaló.

Sobre el encuentro dijo: “Dentro del campo nos faltó el centavo pal peso en el primer tiempo para tener un resultado más tranquilo. Así es el fútbol, se dieron las cosas así, pero esto nos ayuda porque entendimos los momentos. Sabíamos que Jaguares iba a ser muy difícil, el 2-0 era peligroso. Esto nos sirve para seguir madurando, nos mantiene alerta. Todos quisiéramos que pudiéramos marcar todas las ocasiones, pero me voy con que el equipo siempre se sobrepone ante la adversidad”.

El lateral samario explicó que Junior ha pasado por muchos momentos en este semestre y que todo esto les servirá para poder encarar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Junior, a lo largo de este torneo, ha experimentado muchas cosas. Empezamos ganando de local ante Millonarios. Luego perdimos la final y seguimos ganando en Liga. Luego perdimos partidos, empatamos y ahora volvimos a ganar. Eso nos ha ido forjando para lo que viene, nos ha ido uniendo. Eso al final se verá reflejado en la competencia como tal, dependiendo del rival. Eso nos dará el ímpetu, las ganas y el deseo para afrontar los partidos”, apuntó.

Por último, Gabriel Fuentes, que se esperaba estuviese en la convocatoria para los partidos amistosos de la selección Colombia, se refirió a ese sueño que tiene de jugar con ‘la Amarilla’.

“Estoy preparándome, me siento en un buen momento. Estoy creciendo poco a poco, quizás debo seguir mejorando en muchas cosas, pero mis energías están puestas en ofrecerle lo mejor de Gabriel Fuentes a Junior y de ahí mis compañeros me ayudan a seguir creciendo y seguir mostrándome para ese sueño. Sigo trabajando, enfocado. Viene un torneo internacional, estamos preparándonos para ello y tendremos más oportunidades de seguir creciendo. El sueño de cantar el himno, de vestir la camiseta de la Selección es uno de los anhelos que tengo en mi vida”, concluyó.