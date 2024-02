“Este es un Junior sano”: Fuentes

El lateral samario pasa por un gran momento. Es uno de los líderes, uno de los jugadores más regulares y uno de pilares en una columna vertebral que cada vez sumas más piezas y se ve más fuerte.

“La competencia que tenemos hoy en día me ha beneficiado a mí y a todos los del equipo. Estamos creciendo. En lo personal hay un tema de crecimiento que he tenido en el último tiempo, he aprendido cosas, me he atrevido a ponerlas en práctica y eso me ha ayudado demasiado” afirma el jugador, que no oculta su deseo de que ese nivel lo lleve de vuelta a la Selección.

“Para mí es un sueño estar en la Selección, lo quiero, lo sueño, lo anhelo y trabajo para eso. Esas ganas no deben ser de palabra, hay que demostrarlas partido a partido en la cancha, que es donde uno como jugador realmente habla. El grupo me ha ayudado a crecer. La competencia acá es bárbara, nadie quiere dar descanso, nadie quiere salir. Si ustedes vieran los entrenos entenderían el porqué del nivel no solo mío sino de todo el equipo. Sé que debo dar más para estar en la Selección. Espero que la oportunidad llegue”, agregó.