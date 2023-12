“Le prometí a mi mamá que sería goleador y campeón”: Bacca

“El grupo siempre ha colocado a Dios por delante. Nos toca hacer nuestro trabajo. Tenemos la fe inmensa desde el primer día, pero enfrentamos a un gran Medellín”, manifestó el porteño.

“Se está jugando la final. Cada uno verá cómo la juega. Mañana tiene que ser mejor que el partido pasado y en lo personal sé que haré un mejor juego”, agregó.

Bacca, de 39 años, dijo que el momento que vive es algo que se debe a todo el grupo.

“Me está tocando finalizar las jugadas, pero esto es una familia. Estoy feliz por mi momento. Los delanteros tenemos rachas. Tenemos ocasiones y las hacemos. El semestre pasado no me entraba ninguna, en este sí, y todo se lo debo a Dios. Siempre he tenido fe en él. Seguramente vamos a alargar la racha, porque me gustan estos partidos”, apuntó.