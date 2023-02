“Hay presión, pero el grupo está bien”: Federico Andueza

“El grupo está bien. Obviamente hay presión, porque estamos en un club grande que te exige ganar todos los partidos. Los resultados no se vinieron dando, pero estamos trabajando para poder revertir. Contra Unión Magdalena pateamos 27 veces al arco y no entró, pero ya van a entrar. Hay que tener confianza, queremos que entre porque queremos ganar. Trabajamos duro y las cosas se van a dar”, aseguró el central.

El futbolista también dejó en claro que todo el grupo de jugadores “confía” y “respalda” a Arturo Reyes.

“Acá nadie se plantea la continuidad de nadie, el grupo respalda al entrenador. No pasa por nuestra cabeza, tiene el apoyo total del grupo y no tengo más nada que decir”, aseguró.

El zaguero central, de 25 años, habló sobre su debut ante Unión Magdalena, en el que tuvo su primer juego como titular en el estadio Metropolitano.

“Me sentí bien en líneas generales, desde la última fecha del torneo argentino no jugaba 90 minutos. Me sentí bien, con el tiempo me adaptaré mejor. En el partido contra Unión nos faltó que entrara la pelota”, apuntó.

El uruguayo, que llegó a préstamo de Sarmiento de Argentina, dio su opinión sobre Deportivo Pasto, el próximo rival del onceno currambero, el sábado, a las 8:30 p.m., en el estadio Departamental Libertad.

“Vi el partido (ante Santa Fe), es un equipo duro, que contragolpea bien. Contra Santa Fe es un resultado un poco mentiroso, porque Santa Fe no concretó sus chances. Pasto es un rival duro, nos tenemos que cuidar de los contragolpes y hacer nuestro juego”, acotó el defensa.

“Nos preparamos bien. En lo personal me sigo adaptando, conociendo bien a los compañeros. Siempre es bueno tener una semana larga para seguir conociendo y trabajaremos para romper la mala racha de no ganar en Pasto. Vamos a ir allá a ganar”, añadió.

El ‘charrúa’ también contó un poco de las experiencias que ha tenido jugando en la altura.