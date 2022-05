Enrique Serje no jugará más en el semestre con Junior

Otra baja para el Junior de Juan Cruz Real. A las lesiones de Hómer Martinez y de Germán Mera –quien no jugará más este semestre con el club rojiblanco- se le unió otro jugador.

Se trata del mediocampista Enrique Serje, quien ha venido jugando como defensor central en los últimos compromisos. El volante por naturaleza no pudo terminar el juego contra Jaguares el pasado sábado en el Metropolitano –fue reemplazado por Wálmer Pacheco en el entretiempo- por una lesión y ya se conoce que no podrá ser tenido en cuenta más para lo que queda de semestre.

El futbolista sufrió un problema en su pie derecho por lo que tuvo que ser operado este domingo. Esta situación lo sacará de las competencias oficiales con el conjunto rojiblanco para lo que queda de Liga I-2022 y el remate de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Es muy duro decirle adiós al semestre. Mientras tuve la posibilidad de estar representando en la cancha al equipo siempre me entregué al 100%, nunca ahorré nada. Me duele no poder acompañarlos en las finales, pero tengo mucha fe en Dios que seremos campeones y confío plenamente en el talento de cada uno de mis compañeros”, colocó el deportista en sus redes sociales acompañado de una foto luego de salir de la clínica en la que le realizaron la cirugía.

Esta lesión para Serje llega en un momento en la temporada en la que venía siendo una opción habitual para el entrenador Juan Cruz Real, ya sea como volante o como defensor central, posición en la que jugó ante Fluminense semanas atrás por la Copa Sudamericana, en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

Cariaco, lesionado

A la mala noticia y a la confirmación de que Enrique Serje no jugará más este semestre, hay que sumarle la preocupación que existe en el cuerpo técnico de Junior por Luis González, quien salió reemplazado a los 10 minutos de compromiso frente a Jaguares.

El extremo venezolano, que recientemente superó unas molestias en su rodilla derecha, habría recaído de una lesión en el quinto metatarsiano, algo que lo hará perderse el cotejo frente a Oriente Petrolero del próximo martes (7:30 p.m.) por la Copa Sudamericana.

Pero el que no esté contra los bolivianos no es la única preocupación para Juan Cruz. ‘Cariaco’ tendría difícil volver a actuar en lo que resta de semestre por esta situación, la misma que también sufrió en 2020 y que lo hizo perderse las finales en ese entonces.