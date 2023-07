“Este equipo tiene que ser protagonista siempre”: Emanuel Olivera

“Es un balance muy positivo el de la pretemporada. Desde que he llegado he visto un grupo muy comprometido, que trabajó fuerte durante todas las semanas. En lo personal he trabajado muy bien, en la primera semana me costó, pero ya estoy bien. Me ha costado la primera semana el calor. Ya ahora todo cambió, me he sentido mejor. Tengo ansiedad, pero expectativa para hacer las cosas bien”, explicó el zaguero.

El argentino dijo que el orden defensivo será una de las claves del onceno currambero.

“El profe (Hernán Darío Gómez) es muy claro. Se viene trabajando mucho defensivamente y colectivamente. No pasa solo por los defensas, es todo el equipo. Estamos bien. El profe habla mucho de lo defensivo, pero más que nada habla del orden. Tenemos muy buena gente de mitad de cancha para adelante. Estamos trabajando”, expresó el futbolista.

El jugador manifestó que el conjunto rojiblanco debe ser protagonista en cualquier cancha.

“Ser siempre protagonista, este equipo tiene que ser protagonista, tanto de local como visitante, de manejar mucho la pelota, tener esa dinámica, que es lo que pide el profe, vamos por muy buen camino y esperemos hacer un gran espectáculo este fin de semana para nosotros y para que la gente se vaya contenta”, apuntó.