“Por errores propios no nos llevamos un mejor resultado”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real fue autocrítico a medias. Si bien por un lado aseguró que su equipo controló el partido “casi todo el tiempo”, algo que no es tan real, por otro reconoció que su equipo sigue cometiendo los mismos errores infantiles que le costaron puntos el semestre anterior, especialmente de visitante, donde realizó una campaña bastante irregular.

El entrenador se mostró dolido con la derrota, porque considera que se dio más por una desconcentración de sus pupilos que por virtud o superioridad del rival.

“El balance que hago es que controlamos el partido casi todo el tiempo, tuvimos ocasiones para hacer gol, pero no podemos seguir equivocando como nos equivocamos. Si no somos sólidos en las pelotas detenidas en contra, nos pasa lo que nos pasó hoy. Un partido controlado y lamentablemente, en una pelota parada sobre el final, nos quedamos sin nada. Habíamos hecho un juego correcto, con ocasiones claras para abrir el marcador, en una plaza difícil, donde a Junior siempre le ha costado, y por errores propios no nos llevamos un resultado que venimos a buscar”, expresó.

Cruz Real reiteró que no pueden seguir cometiendo los errores del pasado si quieren cambiar esa imagen de equipo débil e improductivo lejos del ‘Metro’.

“La autocrítica siempre está, si nos vamos al trámite, merecimos más. Al final tenemos en algo que hemos venido trabajando, pero que no hemos podido corregir, ser fuertes en la pelota detenida en contra. Repito, hay que ser autocríticos en eso. Hay situaciones parecidas que en el semestre pasado nos costaron y hoy perdemos nuevamente por esas mismas razones sobre la hora. Cuesta digerirlo, porque queremos mejorar nuestra campaña de visitante y no puede ser que por este tipo de detalles no nos vayamos con algo más para Barranquilla”, manifestó.

El orientador argentino explicó por qué utilizó a Fuentes, un lateral natural en el centro del campo. El jugador magdalenense estuvo comprometido en el tanto de Edward Bolaños que significó la derrota de los rojiblancos.

“No teníamos muchas alternativas —ante las bajas de Esparragoza y Giraldo—, la verdad. Teníamos la opción de jugar con dos en el medio, con Didier (Moreno) y Yesus Cabrera al lado, y con ‘Cariaco’ más adelante, pero por contexto y por estar jugando en la altura pensamos que eso no nos iba a ayudar. La intención era jugar con tres en el medio y Gabriel (Fuentes), por ser defensor, tiene el hábito de marcar más, así que pensamos que nos sería más útil”, dijo.

Cruz Real espera que con la llegada de los refuerzos la competencia termine de potenciar a su equipo. “Los que vienen —los refuerzos— nos van a generar competencia interna, que es muy importante, porque hace que sigamos evolucionando”, concluyó.