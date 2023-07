“Voy a morir con la mía”: ‘Bolillo’ Gómez

El técnico Hernán Darío Gómez dijo que Junior está preparado para buscar la primera victoria del semestre en suelo antioqueño y con eso agarrar un impulso de cara a lo que se viene.

“El primer partido no lo jugamos bien. No fuimos horribles, como nos quiso hacer ver la prensa de afuera. Ayer me reuní con los muchachos y les dije que Junior es un equipo que tiene que jugar bien. Tenemos una nómina importante de 25 o 26 jugadores. Tenemos variantes y las vamos a utilizar. Vamos a ir a Medellín a buscar una victoria”, expresó este viernes el ‘Bolillo’ en rueda de prensa.

Le puede interesar: ¿Qué tan bueno es José Enamorado? ¿Vale la pena el esfuerzo de Junior?

“Perdí mi primer partido con Junior en el Metropolitano y ya piden mi cabeza. Yo ya tengo mi nombre escrito en el fútbol, tanto acá como por fuera. Acá cogen a todos los equipos y lo analizan cinco minutos, pero al Junior del ‘Bolillo’ le dan duro media hora. Yo creo en estos muchachos, ojalá el domingo empecemos a ganar”, complementó.

El estratega aseguró que está “aterrado” por los comentarios que se han dicho luego de la derrota 1-0 ante Águilas Doradas, en el estadio Metropolitano.

“Nosotros hicimos 22 puntos en 13 partidos y casi metemos al equipo a los ocho agarrándolo de último. Ahora perdimos un juego y quedo aterrado por lo que dicen, que a mí me quedó grande el equipo. No le voy a decir a la gente que vamos a salir campeones sin jugar”, apuntó.

El antioqueño también aseguró que esté equipo empezará a ganar, pero no sabe cuándo. “Este equipo va a ganar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ganar. Ojalá sea pronto, porque sino no me va a tocar a mí”, analizó.