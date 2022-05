“En general fuimos superiores, merecimos ganar el partido”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real queda con un sinsabor tras el empate a un gol frente a Atlético Nacional. El entrenador rojiblanco considera que su equipo mereció más, pero la falta de efectividad y el desgaste, producto de la competencia local e internacional, les terminó pasando factura.

“En general fuimos superiores, merecimos ganar el partido. La conclusión mía es que pudimos liquidarlo en la primera parte, pero no concretamos, no fuimos efectivos. En el segunda tiempo Nacional se replegó más, pero mis jugadores se vaciaron. Salvo la situación del gol, Nacional no tuvo más”, manifestó el orientador rojiblanco.

Cruz Real valoró el esfuerzo realizado en la primera parte, donde Junior superó ampliamente a Nacional.

“En la etapa inicial hicimos un desgaste muy grande. 96 horas después de un partido trae una acumulación. De pronto eso nos pasó factura en la segunda parte y por eso bajamos en ese sentido”, dijo.

“El rival también juega y tiene buenos futbolistas. Creo que la jugada más clara de ellos fue el gol y nosotros en el segundo tiempo no imprimimos la misma calidad. Los muchachos se vaciaron hoy, no reprocho nada y creo que la gente tampoco”, agregó.

El técnico argentino reconoció que sus jugadores sintieron el gol del rival, pero asegura que nunca bajaron los brazos. “A veces uno siente el gol, pero después el equipo buscó nuevamente. De pronto faltó en el último tercio y de pronto también Nacional se replegó un poco más”, afirmó.

Cruz Real explicó por qué decidió cambiar a Yesus Cabrera y dio un parte de tranquilidad con Miguel Borja, sustituido en la segunda parte.

“Borja tuvo una molestia y preferimos no arriesgar. Yesus se ha adaptado, ha jugado casi siempre de titular. Cuando hemos considerado dar aire a la zona, lo hemos hecho. Hoy esa fue la intención”.

El entrenador rojiblanco afirmó que valora el esfuerzo que están haciendo sus dirigidos, que son el único equipo del grupo que compite en los tres frentes, Liga, Copa y Sudamericana.

“De los clasificados sólo tres estamos en torneo internacional. Es normal que aparezca el cansancio, tenemos confianza que podemos afrontar bien lo que resta. No es fácil llegar a esta instancia y estar en tres competencias”, concluyó.