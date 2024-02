“Ahora sí me siento en capacidad de pelear por un puesto en Junior”

R.

Yo creo que era muy joven y, como equipo grande, había jugadores muy buenos y experimentados en mi posición. Ahora creo que es diferente, porque ya vengo con un recorrido atrás, con experiencia en la Liga y en torneos internacionales como la Copa Libertadores, hay mucha más confianza en mí. La gente ya se ha dado cuenta de todo lo que he jugado y me he comportado en otros equipos, me ven diferente. Espero no decepcionarlos.