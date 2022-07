El emotivo mensaje de Miguel Borja a la afición de Junior

El artillero cordobés lamentó que no pudiera bordar la décima estrella en el escudo de Junior, pero afirmó que se va “conforme y orgulloso” del equipo, y se encuentra convencido de que tendrá un tercer ciclo en el club.

“Fue un renglón más que escribí en Junior, pero estoy seguro de que vamos a seguir escribiendo muchos más, esperemos que sea con lo que en realidad yo deseo, lo que yo y mi familia quiere. No se pudo lograr el título esta vez, pero me voy conforme y orgulloso de mi equipo, donde quiera que esté lo voy a seguir apoyando, voy a seguir creyendo en mis compañeros. Para mí son los mejores de Colombia. Me voy orgulloso con lo que se hizo este año, tenemos un grupo excepcional, somos una familia, y hasta el fin voy a estar con ellos”, comentó Borja.

Aclaró que nunca se negó a entrenar con Junior y que solo atendía las instrucciones que recibía del club y de su representante, Juan Pablo Pachón, mientras se resolvía su futuro. Cree que tiene las puertas abiertas para retornar en algún momento a la institución caribeña y agradeció a la familia Char.

“Ya tenemos Olímpica en Tierralta y ya por ahí entramos (risas). Estoy muy contento por la confianza que me dio don Fuad, agradecido con él y con Álex, que fue quien puso su grano de arena para que yo llegara. También agradezco a todos los empresarios que apoyaron la Fundación de Miguel Borja, en especial Cristian Daes por esa linda oportunidad de apoyar a mi fundación, esperemos que esa amistad siga creciendo”.