“Los que pateamos penales teníamos convicción de que algo especial pasaría”

Y momentos antes de que Carlos Bacca pateara el primer cobro, el lateral cartagenero Edwin Herrera fue el encargado de dar la oración final. Todos sus compañeros estuvieron de rodillas y él dijo las palabras para que Dios los ayudara en ese momento definitivo.

La fe, sin duda, es algo que ha caracterizado a este equipo. No hubo un solo futbolista que no le agradeciera a Dios por lo sucedido. Y el bolivarense no fue la excepción. Minutos después de salir campeón aseguró que este título se lo dedicaba a Dios.

“Es una emoción que se llevaba buscando desde hace tiempo. Tenemos la bendición de Dios, estamos agradecidos con él, no es una frase de cajón, sino que en nuestro corazón está él. Está el agradecimiento para él y por eso terminamos de rodillas. Este título se lo dedico Especialmente a Dios, luego a mi esposa, que cumplimos cinco años de aniversario y que mejor regalo que este. Tenemos dos hijas y también es para ellas, para mi mamá, mi papá, mis hermanos, para los que siempre estuvieron conmigo”, expresó el futbolista