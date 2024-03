“En las condiciones que está, Nacional puede ser mucho más peligroso”

“Hay que hacer saber que la jugada que sigue es la más importante. Debemos ayudarle a los de arriba, para que tengan la posibilidad de finalizar las jugadas que se creen. Todas las zonas debemos reforzarlas. Cuando ganas, cuando pierdes, siempre hay que reforzar. Queremos ser un equipo más seguro”, agregó.

Cuando fue interrogado sobre si perder el sábado era un fracaso, el futbolista de inmediato refutó y se molestó por la pregunta.

“La palabra de moda y la que más les gusta es el fracaso. ¿Perder un partido es fracasar? para mí no. Esa es la opinión de ustedes (periodistas), yo la respeto totalmente. Nosotros vamos a trabajar para afrontar este partido y volver a sumar de a tres en casa. No me enfoco en el momento de Nacional, sino en la clase de jugadores que tiene. Debemos tener tranquilidad para elaborar, generar el juego que nos caracteriza de local y así sacar la victoria”, comentó.

Por último, Didier Moreno habló acerca de la polémica jugada del gol del conjunto rojiblanco ante Pereira.

“No soy de andar en las redes (sobre la jugada del gol ante Pereira). Hay una comisión de árbitros, son seres humanos como nosotros. Anteriormente a nosotros nos han quitado, pero eso lo dirán todos los equipos. Entrar en eso no me gusta”, concluyó.