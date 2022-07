“Cuando me llamaron de Junior no dudé en venir”: Iván Rossi

Cayó el segundo. Finalmente Junior presentó oficialmente al mediocampista argentino Iván Rossi, quien llega procedente del Marítimo de Portugal, club con el que jugó la temporada anterior.

El volante, de 28 años, ya estaba en la ciudad desde el pasado domingo y desde el lunes se estaba sometiendo a las pruebas médicas y cerrando las partes contractuales para estampar su firma en el contrato con el ‘Tiburón’.

Este jueves el conjunto currambero oficializó la llegada del hombre que jugó en Banfield, River Plate y Huracán en su país. Este mismo día ya había entrenado con los futbolistas que no viajaron a Tunja para el debut en Liga, en la sede deportiva Adelita de Char, en horas de la mañana.

¡Iván Rossi y sus primeras impresiones como ‘Rojiblanco’! #VamosJunior pic.twitter.com/bvuXFpMwhw — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 7, 2022

El centrocampista, que también vistió los colores de Colo Colo, compartió sus primeras palabras como rojiblanco con los integrantes del grupo de comunicaciones del club y dijo que no “dudó” cuando lo llamaron desde el onceno barranquillero.

“Estoy contento, con muchas expectativas. Cuando me llamaron y me nombraron este club no dudé. Tuve la oportunidad de jugar con varios compañeros colombianos en Argentina y cuando les pregunté me hablaron bien. Cuando te viene una oferta así no tienes que dudar mucho”, manifestó el deportista.Rossi, quien debe lograr una condición física óptica para su debut –no hizo la pretemporada con el equipo- le envió un mensaje a los hinchas sobre lo que pueden esperar de él en el campo.

“Al club que vaya siempre es lo mismo, tratar de hacer lo mejor en la cancha, de ayudar al equipo y al compañero. La gente puede esperar a un jugador con mucha dedicación, que puede errar un pase, pero la garra y el compromiso estará siempre”, comentó Iván.

¡Imágenes de la presentación de Iván Rossi en la Ventana al Mundo! #VamosJunior pic.twitter.com/hJkuNtZNaT — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 7, 2022

“Vamos a estar todos juntos con los compañeros. Todos haremos lo mejor para llevar al equipo a lo más alto y con los hinchas podemos hacer las cosas bien entre todos”, agregó.

Iván Rossi es el segundo refuerzo confirmado por parte de Junior, que el pasado miércoles anunció la llegada del defensor central atlanticense César Haydar. El volante Nelson Deossa está cerca de ser la tercera cara nueva del plantel dirigido por Juan Cruz Real.