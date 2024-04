“Con los goles del América perdimos el control del juego”: Jefferson Martínez

Jefferson no quiso hablar de los errores en defensa. Reconoce que el equipo no estuvo a la altura ante un rival que sí jugó como si fuera una final.

“No es momento para lamentarse. Son situaciones que uno no se puede explicar, situaciones del juego. Lastimosamente cometimos errores ante un equipo que no te perdona, que se estaba jugando una final y nosotros no entendimos eso por pasajes. Solamente queda levantar la cabeza y esforzarnos más si queremos seguir en Junior”, dijo.