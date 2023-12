El porteño, de 39 años, también aprovechó para decir que todavía espera una disculpa por parte del médico Javier Fernández, quien a principios de semestre dijo que tenía un problema grave en su rodilla.

“Cada uno da lo que tiene en su corazón, respeto las declaraciones del doctor, a día de hoy estoy esperando que se disculpe porque no sé todavía porqué lo dijo, porque el único perjudicado era Junior, porque tenía contrato y si no me querían… qué equipo me iba a coger, entonces me tenían que seguir indemnizando porque me lesioné con ellos, pero yo dejé todo en las manos de Dios, la palabra de Dios dice que uno debe callar, eso hice”, explicó el delantero.

Carlos Bacca se quedó en Junior, ganó su tercer título de Liga y su tercer Botín de Oro, siendo una de las grandes figuras del equipo.