“Ni los elogios me suben ni las críticas me hunden”: Carlos Bacca

“Eso es normal. Cuando tú no haces las cosas bien como en mi caso, que debo marcar goles y no pude marcarle a Once Caldas, las críticas van a venir. Ahora marcando un gol al Pereira las cosas cambian. Siempre lo he dicho, que ni los elogios me suben ni las críticas me hunden, yo solo confío en Dios y en mi trabajo", apuntó.

Por último, Carlos expresó que sabían que no sería fácil acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales, pero se mostró tranquilo porque dependen de ellos mismos.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, ahora dependemos de nosotros. Por ahí en la jornada pasada se nos dieron muchos resultados y nosotros estamos haciendo lo nuestro que también eso es importante. Ojalá que con Huila podamos darle una alegría a la gente y estar en la final”, concluyó.