“Es culpa de todos”: Bacca

“Yo creo que el primer tiempo fue parejo. Ellos tuvieron ocasiones, estaban bien parados. Nosotros los tuvimos desgastados. Como equipo tuvimos paciencia, y en la segunda parte fuimos superiores. Lo único que nos faltó fue el gol. El fútbol es de goles y hoy no los tuvimos”, agregó.

En medio de los resultados deportivos adversos, parte de la hinchada le dispara a Arturo Reyes. Bacca defiende la labor del entrenador y hace autocrítica. Incluye a todos los miembros del equipo en los momentos gozosos y a todos en los dolorosos.

“Los directivos están dando el respaldo. Son ustedes los que de pronto quieren decir que el profe esto, que el profe lo otro. Son ustedes. Yo creo que el equipo está trabajando. El equipo, en la segunda parte, fue superior a Nacional. El profe está trabajando bien, como el semestre que fuimos campeones. Y nosotros no estamos siendo. El Carlos Baca de los cuadrangulares no está siendo porque no está entrando. Pero eso no quiere decir ahora que hay que echarle culpa a uno o a otro. Cuando estábamos ganando, ganábamos todos. Y ahora que estamos perdiendo, es culpa de todos. No es culpa del profe, ni de uno, ni de otro. Es culpa de todos”, sentenció el experimentado artillero.