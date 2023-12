Bryan Castrillón tiene todo acordado verbalmente para llegar a Junior

En todo este año apenas participó en 12 compromisos (226 minutos).

“Jugó muy poco, prácticamente nada con el actual técnico, ‘Kily’ González. Se complicó todo por la situación de su pase, la deuda de Unión de Santa Fe con el Medellín, que lo inhibió al demandar ante la Fifa. Todo influyó para que el jugador no pudiera rendir al máximo”, dijo Hugo Isaak, periodista argentino que sigue el acontecer del club santafesino.

“Entrenó mucho con el plantel de reserva porque el técnico de primera no lo tuvo en cuenta”, agregó el comunicador social.

“Empezó muy bien, aportando goles, pero después cayó en un pozo futbolístico, como todo el equipo. Él no fue la excepción. Tuvo después la posibilidad de aportar pocos minutos de fútbol y en esos pocos minutos aportar dos goles, pero muy pocos minutos como para ganarse un lugar entre los titulares. Después, representado por Pascual Lezcano, a quien ustedes conocen muy bien, dijo que tenía propuestas de Colombia y lo llevó a su país natal. No se despidió de los jugadores, no se despidió del técnico y eso no fue bien recibido por los futbolistas, los dirigentes y el cuerpo técnico de Unión”, comentó Julio César Canteros, otro periodista santafecino.

“En ese momento, Cristian ‘Kily’ González, el actual entrenador rojiblanco, cuando Castrillón no consigue equipo, porque su representante no lo había hecho, vuelve a Unión, pero a raíz de su desplante hacia sus compañeros, hacia el técnico, la dirigencia de Unión y el actual entrenador, decidieron que entrene por separado y cumpla su contrato, pero no iba a ser tenido en cuenta por Unión y una vez concluido ese contrato, debía regresar a su país natal”, añadió.