“Tenemos la obligación de ganar ante Envigado”: Brayan Ceballos

Ya pasó el empate 1-1 ante Universitario. Junior puso en pausa la Copa Libertadores y se enfocó en Envigado y la necesidad de triunfo para aproximarse mucho más a la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Una victoria ante los ‘Naranjas’ dejaría a los ‘Tiburones’ prácticamente del otro lado y alejaría el riesgo de salir de los ocho mejores. Brayan Ceballos lo tiene claro y espera no dejar pasar la posibilidad.

“Tenemos la obligación de conseguir esos tres puntos en casa. Creo que este partido es de mucha importancia para nosotros, para ir en busca de esa clasificación que es tan esperada por los hinchas y por todos nosotros. Tenemos que vencer en el partido del sábado para así pensar en el siguiente juego con un poco más de calma”, expresó Ceballos, que no quiere pensar en el próximo adversario en la Liga y mucho menos en la Copa Libertadores. Va paso a paso.

“Primero tenemos el reto del sábado, ya después debemos pensar en el siguiente juego. Creo que está ahí, tenemos la clasificación ahí, tenemos que aprovecharla. Hay dos juegos de locales (Envigado y Once Caldas) donde debemos conseguir los tres puntos sí o sí. También tenemos dos juegos de visitante (Millonarios y Cali), en los que también vamos a tener unos buenos resultados y a estar más tranquilos”, presagió optimista el defensor.

Sobre su desempeño individual en la titular tras la lesión del argentino Emanuel Olivera, Ceballos comentó: “Hasta ahora me he sentido muy bien. La verdad estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, he venido trabajando para esperar el momento. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de volver en estos momentos donde estamos jugando Copa Libertadores, un torneo que cualquier jugador quiere jugar”.

“Quiero seguir aportando más, quiero seguir dando lo mejor de mí, progresando también. Siempre brindando seguridad, tranquilidad y confianza en la defensa”, añadió.