“Soy consciente de que en cualquier momento me dirán que me vaya”: ‘Bolillo’

“Soy consciente de que en cualquier momento me dirán que me vaya. Tengo mucha preocupación. Pero insisto, el problema de Junior no es de un año, es de varios años, y eso me lo están achacando a mí. Pero, ¿qué le puedo decir yo al hincha si perdemos? Nada”, expresó a su llegada al aeropuerto Ernesto Cortissoz.

El entrenador antioqueño confiesa que le ha costado encontrar un equipo base y achaca esa demora al tiempo de adaptación que necesitan los nuevos jugadores para meterse en el equipo.

“Estamos buscando un once definitivo. Vamos a ver cuándo lo encontramos”, dijo. “Es un buen grupo, trabajan bien, entrenan duro, la idea la hacen por momentos, pero como han llegado nuevos jugadores, cuesta más”, agregó.