“La cabeza mía no está expuesta en cuatro fechas”: ‘Bolillo’ Gómez

“Las manos de nosotros son los laterales y ellos pasan, lo que sucede es que no se elaboró mucho, se fue frontal. No tuvimos cambio de organización. Nos equivocamos porque no hicimos lo que trabajamos, pero me alegra que lo hayamos guerreado. Recuperamos rápido y se buscaba el arco, pero Junior es para elaborar un poco más”, apuntó.

‘Bolillo’, así como lo ha venido manifestando los últimos días, argumentó que, para él, ninguno de los rivales a los que han enfrentado este semestre han sido superiores a equipo.

“De los cuatro partidos que hemos jugado no he visto un rival superior a Junior. Hemos empatado dos y perdido dos. Tenemos que tener más tranquilidad para hacer los goles y hay que equilibrar los comentarios. Agradezco a la gente de Valledupar, pero hay una anécdota de un hincha atrás mío que le decía a Enamorado que se devolviera para Santa Fe (risas). Imagínense cómo es el hincha. Hay que trabajar, son cuatro fechas nada más, la cabeza mía no está expuesta en cuatro fechas, es un cuento que a veces viene trabajado”, acotó.

El timonel también expresó que no se siente defraudado por los jugadores, sin embargo, dejó claro que hay futbolistas que andan en un bajo nivel.