“El no ganar es lo que le está costando a Junior”: ‘Bolillo’ Gómez

“El primer tiempo el equipo jugó bien, hizo lo que queríamos en el trabajo. En el segundo nos reduce mucho Bucaramanga. Hay cosas que te aumentan el autoestima y otras que te la quitan. En los primeros minutos del segundo tiempo hubo opciones claras. En el primer tiempo hubo un gol que le anularon a Junior que no se si a otro se lo quitan. Se demoraron media hora para quitarlo. Hay cosas que el equipo siente, como no ganar cuando hace todo para hacerlo. Fue difícil también porque los once jugadores del Bucaramanga se metieron a defenderse”, declaró el DT.

Y esa falta de triunfos es lo que le está costando en los partidos al ‘Tiburón’, según lo que comenta el entrenador.

“El no ganar le está costando a Junior y se va perdiendo la alegría con la que entrena, ese análisis lo hicimos ahorita y todo se resume en no ganar. El equipo jugó bien, pero no ganó”, expresó.