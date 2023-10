“Tengo un grupo fuerte mentalmente”: Reyes

“Brayan Ceballos —convocado a la selección Colombia sub-23— no va a estar en los Juegos Panamericanos. Él regresa ya en estos días para iniciar la recuperación de la lesión que sufrió con la Selección. Ante Once Caldas tendremos que decidir entre sí habilitar a Emanuel Olivera o Wálmer Pacheco, porque solo podemos usar a uno de los expulsados (ya que cuenta con Fabián Ángel en la misma sub-23). Tenemos estos últimos entrenos para tomar la decisión. Santiago Mele recién llegó, vamos a evaluar cómo vino. Con Fuentes si no vamos a poder contar para este sábado y veo difícil también que pueda estar ante el Pereira. José Enamorado entrenó ayer (miércoles) por primera vez después del inconveniente que tuvo ante el Cali. Seguramente va a estar el fin de semana (el sábado ante Once Caldas). Léider Berdugo, lo más probable, es que esté el fin de semana”, concluyó.