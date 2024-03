“Las cuentas están claras, tenemos que ganar lo que viene de local”: Reyes

“Es un profesional y él sabe que en el fútbol pasan estas cosas. Está fuerte, está bien. Conversé con él cuando acabó el partido, sabe que ahora vendrán muchas más oportunidades para jugar. No había otro cambio que no fuese ese, porque no nos íbamos a desarmar defensivamente. Me gustó cómo entró, con personalidad, con carácter y ese es el ‘Toño’ que queremos ver”, añadió.

El estratega hizo sus cuentas y, para él, con 28 puntos se podrá clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga-I.

“Tenemos 27 puntos por disputar. De esos, si tenemos 15 ahora, creo que el octavo puede clasificar con 28 puntos, por poner un número bastante real. Tenemos que intentar ganar cinco partidos para acercarnos a los 30 puntos. De los 30 puntos que se han disputado tenemos el 50%, que son 15. Las cuentas están claras, tenemos que sumar lo que viene en condición de local y también de a tres de visitante”, explicó.

Por último, Arturo Reyes se mostró optimista de cara a lo que viene y manifestó que este equipo empezará a ganar.

“Nosotros nos pusimos un reto de una cantidad de puntos que pasan los 30. Todavía pensamos que lo podemos hacer. Este equipo va a empezar a ganar, a sumar de a tres. Tenemos un grupo fuerte, que sabe lo que es jugar en Junior. Estamos recuperando jugadores que nos van a hacer cada vez más fuertes y confiamos que empezaremos a sumar los puntos que necesitamos”, concluyó.