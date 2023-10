“Con la diferencia de gol que tenemos vamos a clasificar”: Arturo Reyes

“Junior empezó el partido tratando de imponer condiciones. Cometimos un error que ya hemos cometido en otros juegos. El equipo, después del error, tuvo unos minutos en lo que le costó meterse en el juego. En el segundo tiempo el equipo poco a poco se fue tomando confianza, intentó buscar el arco contrario. Se hizo un partido al final, con un hombre menos, en el que nos desubicamos, en el que no estuvimos concentrados después de la expulsión”, manifestó el orientador.

“Millonarios hizo su trabajo, no fue ese equipo arrollador que está acostumbrado a tener una gran posesión y a meter a su rival en el arco. Junior, sobre todo en el segundo tiempo, compitió bien, de no ser por los errores que hemos cometido me parece que era un partido tranquilo para sumar en Bogotá”, complementó.

Sobre lo que buscó en el partido explicó: “Independientemente de la nómina que Millonarios tuviera para el juego nuestra intención siempre era ir al frente, disputarle la posición. Millonarios tiene mucho tiempo de trabajo, es peligroso con el balón. Nosotros intentamos quitarles el balón, estar lo más arriba posible, por momentos se dio y en otros no”.

El samario dijo que deben seguir mejorando en el juego aéreo, debido a que es una de las falencias que han mostrado este semestre.

“Es cierto, hemos recibido varios goles de pelota quieta. El gol de Millonarios fue de una pelota quieta, de un rechazo, nos equivocamos ahí. Fue muy temprano el gol. El equipo había empezado haciendo un buen trabajo. En el segundo tiempo mejoramos mucho, competimos bien, pero nos sigue faltando algo de profundidad, de atreverse más en ataque”, analizó.