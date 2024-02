“La afición debe tener equilibrio, estamos fuertes y unidos”: Arturo Reyes

Arturo Reyes mantuvo la calma. No se exaltó demasiado por la derrota ni buscó mayores culpables. El entrenador repitió una y otra vez que Junior, pese a perder 1-0 ante Tolima este domingo en el Metropolitano, buscó una y otra vez el arco contrario.

“Esos días que tuvo el equipo entrenando y sin competir, estuvo bien. Hoy intentamos de todas las maneras. Tuvimos la de Carlos, la de José, un cabezazo de Marco, una de Yimmi. Generamos, lo que pasa es que cuando no se marcan goles o no se gana el partido se buscan otras cosas. Para mí, lo que tenemos que mejorar, es lo que veo en el juego, que son los centros ofensivos y defensivos. Nosotros generamos ocasiones. De visitante vamos a tratar de ganar el partido. La afición debe tener equilibrio, estamos fuertes, unidos. En el semestre anterior teníamos cuatro-cinco puntos y el equipo hizo un gran esfuerzo para meterse en los 8. Tenemos la sensación de que el equipo va a mejorar y que de local seguiremos siendo fuertes”, manifestó en rueda de prensa.

“Nos faltó un poco de ir a buscar más a los defensores, pero nos estábamos enfrentando a un buen rival, que está en los puestos de adelante. Hay cosas que debemos seguir mejorando, corregir cosas. Por características, este equipo trabaja mucho por banda y si ganamos por banda tenemos que trabajar en mejorar el tema de la presión. Tenemos que seguir buscando más gente al área para encontrar los centros. Después de 10-11 partidos que las cosas nos salían tuvimos este en el que lo intentamos varias maneras pero no entró”, complementó.

El orientador explicó los cambios que hizo en el encuentro y la razón por la que cambió el esquema.

“Antes de los cambios yo conversé con Pacheco, con Olivera, con los que iban a quedar atrás para defender los carriles centrales y les diéramos más libertad a los hombres en bandas para recibir los contragolpes con tres hombres atrás. Colocamos jugadores para intentar ganar la banda y la mitad, con volantes creativos. Hubo unos minutos en los que no nos vimos bien, pero quiero rescatar la intención que tuvo Junior de buscar el empate de varias maneras”, manifestó.

El samario habló de la salida de Víctor Cantillo y de lo que pierde el equipo sin él en el campo de juego.

“Víctor sintió una molestia en el posterior, preferimos no arriesgar. Él también sintió que era mejor no continuar. El resto de cambios fue para arriesgar ante un equipo fuerte en transiciones, que históricamente siempre ha sabido contraatacar. Intentamos por todos los medios tener a los dos atacantes nuestros con sus dos centrales y que con bandas pudiéramos encontrar desequilibrio. El equipo intentó de varias formas y no entró. “Tenemos en esa posición la mayor cantidad de jugadores. Estábamos utilizando a Didier y Cantillo, pero ahí hay buenos jugadores esperando su oportunidad. Miraremos para ver cuántos días tendrá Víctor de incapacidad y ahí sabremos cuánto estará fuera del trabajo. Confiamos en la gente que tenemos, sobre todo en esa posición”, apuntó.

“Una de las principales características de Víctor es la gran distribución de juego. En el primer tiempo buscamos ese pase vertical para abrir las bandas. Cuando ya no está él el equipo generó de otras formas. El equipo lo intentó de varias formas, con diferentes jugadores, llegamos a estar con casi dos volantes creativos y hombres por bandas y eso es arriesgar bastante ante un equipo fuerte como Tolima”, agregó.

Por último, Arturo Reyes le envió un mensaje a la afición de Junior luego de las dos derrotas seguidas del equipo.

“A la afición le digo que este equipo tiene seis partidos jugados, que está en el proceso de mejora. Tuvimos 25 centros y solo seis fueron positivos y ese es un tema que debemos trabajar, para ser efectivos a la hora de ganar la banda y encontrar los atacantes. Tenemos un buen equipo, que está compitiendo en los primeros lugares y que va a buscar ganar ante Santa Fe en Bogotá”, concluyó.