“Hay que cerrar la boca”, dice Arturo Reyes, técnico de Junior

Un rostro estresado miraba a los periodistas en la sala de prensa del estadio El Campín. Arturo Reyes, sin decir una palabra, con solo sentarse frente a los comunicadores y ante la cámara, denotaba su preocupación por la derrota 3-0 ante Santa Fe, en la octava jornada de la Liga, y por la grave lesión de Rafael Pérez, algo que relaciona como una causal de lo primero.

“Eso (la lesión de Rafa Pérez) pudo haber influido porque yo veía la cara de los jugadores y fue un golpe fuerte para todos nosotros. De ahí en adelante, el partido fue un partido en el que nosotros intentamos en algunas contras poder encontrar el gol. Las cosas no nos salieron, no se nos dieron, pero aquí principalmente lo que tenemos que pensar es que hay que mantenerse unidos. Ahora hablamos en el camerino y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles como el que estamos pasando ahora y sabemos que no hay otra sino trabajar, cerrar la boca y mantenerlos juntos”, comentó Reyes.

El samario insistió en eso de ponerse una mordaza en el actual contexto, pero como una manera de autocrítica y enfoque para revertir la situación.

“Vuelvo y repito: en estos momentos las cosas no están saliendo. El equipo está intentando, está generando, y lo va a seguir intentando, y sabe cómo hacerlo. Lo único que podemos hacer es tratar de mantenernos unidos y cerrar la boca. Cerrar la boca quiere decir aceptar que las cosas no vienen bien y pensar que el próximo partido puede ser. Así que vamos con la firme intención de que en el próximo juego, el domingo, podamos hacer una mejor presentación y sumar puntos”, expresó Reyes.

En medio del reconocimiento de las fallas de su escuadra, el timonel rojiblanco admite que hay enormes goteras en el techo de su zaga.

“Nos marcaron los tres goles de pelota quieta, es algo que tenemos que mejorar. La pelota quieta es de concentración, de atención, lógicamente de trabajarla también. Es una materia que tenemos que revisar bien, observar, ver videos con los jugadores y tratar de mejorar”.

Sobre las lesiones de Víctor Cantillo y, sobre todo, Rafa Pérez, manifestó: “Para nosotros es doloroso. Aparte de los puntos que no sumamos, hemos tenido lesiones importantes. Eso es lo que más nos duele”.

De todas formas, pese a las bajas, el entrenador de Junior afirmó que confía en el plantel que tiene a disposición para reencontrar el camino del triunfo.