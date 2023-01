“Estamos buscando un central y lo del delantero lo estamos viendo”: Reyes

“Respetable lo que piense todo el mundo, estoy preparado y lo he demostrado cuando he dirigido jugadores de nivel. Cuando tomé Junior por primera vez, perdí solo tres partidos de 21, con muchos inconvenientes en la nómina. Faltaban jugadores en posiciones, el equipo lo sufrió. He tenido la posibilidad de dirigir todas las categorías en la Selección Colombia, en todas di resultados. Esos resultados también se dieron en la mayor, en cuatro partidos dirigidos, ganamos 3 y empatamos 1. Clasificamos a un Mundial con la sub-20, fuimos séptimos y ya hay jugadores de esa selección en categoría mayor. Tenemos una buena nómina, con muchos deseos y que respaldarán el trabajo de Arturo Reyes”, analizó.

Por último, Reyes aseguró que en mente está darle bastante rodaje a Jhon Vélez, por lo que no utilizará a Yeison Gordillo.

“El caso Gordillo es que tenemos jugadores en esa posición, tenemos a Jhon Vélez, que creemos tiene la capacidad y la experiencia para ponerse la camiseta de Junior. Creo que está listo o está cerca para jugar”, concluyó.