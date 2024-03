Por último, Reyes aseguró que no está pendiente ni de las críticas ni de los elogios. Su labor es centrarse en el trabajo, alejando un poco de ese ruido externo.

“Este cargo de entrenador de Junior es así, es un cargo que es muy importante en Colombia y en la ciudad, y así como tienes gente que no está de acuerdo con la labor que haces, también hay gente que valora lo que hacemos. Nosotros como entrenadores sabemos que esto de los elogios y de las críticas hace parte de nuestro trabajo, mucho más acá en Junior. La clave está en tratar de aislarse un poco de todo eso, porque si no uno no encuentra paz para poder centrarse en el trabajo”, concluyó.