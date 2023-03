10 razones de la mala campaña de Arturo Reyes con Junior

4. Para colmo de males, el defensa central que le trajeron los dirigentes a Reyes, el uruguayo Federico Andueza, de buen juego aéreo, se lesionó en el segundo partido que disputó. Y Dany Rosero, el zaguero con el desempeño más aceptable en el último tiempo en el equipo, fue transferido a Sporting Kansas City, de la MLS. Hay fallas en esa zona.

5. Reyes no pudo imponer su idea de juego y lograr progresos en el funcionamiento colectivo a medida que iban pasando los partidos. No encontró un onceno que le garantizara equilibrio. El conjunto no ha sido compacto ni ordenado ni solidario. Hay varios jugadores que solo atacan y otros que solo son útiles defendiendo. Se requiere que la mayoría cumpla las dos tareas.

6. Demasiados cambios entre uno y otro partido. No consolidó una formación titular. Eso sí, el raquítico rendimiento de las individualidades y el afán de triunfo lo obligaban a modificar para tratar de mejorar. Probó a 24 jugadores en ocho juegos. También durante los compromisos protagonizó algunas sustituciones que poco y nada aportaron.