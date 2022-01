Araújo y Acosta, la juventud se toma el arco de Junior

El 2022 llegará con un gran recambio en una de las posiciones más insignias de la historia de Junior. Sebastián Viera seguirá liderando el arco rojiblanco, sin embargo, esta vez los que le pelearán el puesto no serán de los más experimentados en la primera división, pero sí jóvenes conocidos de la casa, los cuales prometen “responder a la confianza’.

Ellos son Sebastián Araújo y Jaime Acosta, dos cancerberos de 24 y 20 años, respectivamente, y que gran parte de su carrera la han hecho en el Barranquilla FC, equipo que le ha dado grandes futbolistas al cuadro ‘Tiburón’ a lo largo de los años.

“Es una motivación. Es un gran paso en mi carrera, un gran reto. Es muy lindo todo esto”, le dijo Araújo a EL HERALDO.

“A mí no me sorprende lo de Jaime (Acosta). Sé de las condiciones de él, lo conozco ya de un tiempo atrás, sé de las capacidades que tiene como portero, de la gran persona que es. El profe (José María) nos conoce, tanto a él como a mí. Recibir el voto de confianza de parte de un referente como él, que ahora es preparador de arqueros, es gratificante. También tenemos a un referente como lo es Sebas, que es un capitán, que es una ‘biblia’ y tengo que aprenderle lo que más podamos. No tenemos la duda de que el día que nos toque a Jaime o a mí lo haremos bien, porque estamos capacitados para eso”, agregó.

Sebastián, quien venía siendo el tercer golero del conjunto, por detrás de Viera y Eder Chaux —quien se fue al Once Caldas— aún no se quiso animar a confirmar esta noticia, pero es muy positivo de cara a la campaña venidera de la mano del entrenador argentino Juan Cruz Real.

“Hoy en día todos son especulaciones o rumores, hasta ahora no ha habido conversaciones de parte y parte, pero es lo que uno asume. En Junior hoy en día suenan muchos nombres, pero no se escuchan de arqueros. Nosotros debemos presentarnos y trabajar. Están las ganas y la ilusión de que esto sea así, pero hasta que no sea una realidad no podría vociferar en cuanto a esto”, manifestó el golero juvenil de 24 años.

“Me considero un arquero muy potente, de buena velocidad de piernas, de una buena técnica con los pies, buenos saques y fuerte en los mano a mano. Mi punto alto tal vez sea mi fortaleza en el juego aéreo, pero puede ser una de las tantas cosas que puedo poner al servicio del equipo. Me sigo preparando para brindarle lo mejor a esta institución tan grande”, añadió.

Araújo, que tiene como ídolo al cancerbero costarricense Keylor Navas, elogió a su compañero Sebastián Viera, de quien dice aprender a diario.

“Todo aquel que me conoce sabe que desde niño siempre tuve de ídolo a nuestro capitán, a Sebas, que ahora lo tengo de compañero y lo aprecio mucho. Todos los días uno le aprende cosas, porque la verdad es que tiene una gran capacidad, excelente cualidades y una gran experiencia. A nivel internacional me gusta mucho Keylor Navas, es muy bueno y siempre lo sigo”, puntualizó.

ACOSTA, LA PROMESA.

Jaime Acosta, otro juvenil, será la otra apuesta en el arco rojiblanco. En un inicio partirá como el tercer arquero, pero buscará ponerle difícil la disputa a Viera y Araújo por el puesto bajo los tres palos.

Tal vez no es el más experimentado, pero sí que trata de disfrutar de estos momentos que vive y los que empezará a vivir con la camiseta del conjunto ‘Tiburón’.

“De verdad que esto es un sueño que uno tiene desde niño. Los que estuvimos en el Barranquilla FC y los que ahora están tenemos es este sueño de llegar a Junior. Muy feliz por esto. Hay felicidad, porque esto es lo que uno espera. Trataré de aprovecharlo al máximo. Ojalá se nos dé la oportunidad, ya están confiando más en nosotros y esperamos poder ratificar eso”, manifestó el cancerbero de 20 años en diálogo con EL HERALDO.

“Los primeros días que estuve entrenando fue felicidad. Volverme a encontrar con esas personas que cuando llegué por primera vez me tendieron su mano es bueno. Caso de Viera, de Chunga, que cuando estuvo acá me dio la mano. Estoy feliz por encontrarme con esas personas”, agregó.

El golero, que viene de alternar el puesto de arquero con Reinaldo Fontalvo en el Barranquilla FC en 2020, resaltó cuáles son sus cualidades y sus ídolos.

“Jaime Acosta es un muchacho que viene luchando desde que inició sus pasos en el club. Ya he tenido la oportunidad de hacer parte de procesos de Selección Colombia juvenil y eso me ha ayudado mucho. Mis cualidades son que brindo seguridad y después de eso son detalles, porque me considero fuerte en los mano a mano. Estoy con toda la disposición para el club y dar lo mejor de mí”, señaló el cancerbero atlanticense.

“Desde niño siempre me ha gustado Ter Stegen, pero ahora mismo en Colombia admiro mucho a Sebastián Viera, por todo lo que significa para la institución, por todo lo que ha hecho. Ahora que tengo la oportunidad de estar al lado de él trato de aprenderle mucho”.

Aunque ya hizo parte de algunos entrenamientos a finales de la pasada temporada, aún no ha podido entablar una conversación con el argentino Juan Cruz Real, el nuevo estratega de Junior.

“Todavía no he hablado con el profe Juan Cruz (Real). Los primeros entrenamientos que estuve estaba el profe Arturo (Reyes) y cuando llegó él ya estábamos de vacaciones”, acotó el cancerbero.