¿Misión imposible?... Dicen que no hay imposibles en la vida y tal vez sea cierto, pero Julio Avelino Comesaña tendrá que trabajar bastante si quiere lograr el milagro de resucitar al Junior y meterlo entre los ocho mejores de la Liga Águila. La labor es dura, durísima. Con el nuevo entrenador en la tribuna, los rojiblancos no pasaron del empate 1-1 ante Millonarios, esta noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en partido pendiente de la jornada 6 de la Liga Águila.

Duvier Riascos, al minuto 24, abrió la cuenta para los azules, mientras que Roberto Ovelar, a los 36, consiguió la igualdad definitiva. Junior fue incapaz de mejorar de dar un golpe de autoridad y comenzar en firme una reivindicación.

La mayor parte del primer tiempo fue más de lo mismo. Un Junior inofensivo, impotente, sin ideas, sin ingenio. No había toque, asocio, profundidad. El equipo deambulaba en medio de imprecisiones.

A falta de libreto en el local, Millonarios, que tampoco generaba gran cosa y que se mostraba conforme con el 0-0, hacía su negocio sin afanes. Y así, dándole trámite al juego, ante la incapacidad de los rojiblancos, encontró el gol en la cabeza de Duvier Riascos.

El atacante, que había tenido la única aproximación de gol en un remate rasante que detuvo Viera, se avivó en medio de los dos zagueros de Junior y rentabilizó con su testa un exacto centro de Maximiliano Núñez.

A pesar del marcador 1-0, Junior se mantenía en los brazos de Morfeo. Un tiro libre que el horizontal le 'escupió' a Toloza, después de tomar un impulso 'a lo Cristiano Ronaldo', fue la única jugada ilusionó a la hinchada rojiblanca con la posibilidad de un gol.

Cuando los coros de los hinchas pedían testosterona a los jugadores y parecía que los tiburones se iban al camerino con la derrota a cuestas, un repentino contrataque significó el empate. Ovelar lo redondeó con un remate en el que sorprendió a Ramiro Sánchez, a quien se le olvidó una de las reglas básicas de los arqueros y descuidó el primer palo.

El 1-1 inyectó entusiasmo a los tiburones y en los últimos 10 minutos su ataque mostró la electricidad que debió sacar desde el pitazo inicial. Toloza y, sobre todo, Ovelar, se crecieron, presionaron, se mantuvieron atentos a los errores del club capitalino en la salida y estuvieron a punto de conquistar el segundo tanto.

La ola de entusiasmo de los tiburones se sostuvo en el comienzo del segundo tiempo. Toloza seguía enchufado. Un centro suyo dejó a Ovelar en la ruta anotadora, pero el guaranì falló al intentar dormir el balòn.

Con más ganas que fútbol, Junior deba la pelota y trataba de hallar el gol de la victoria. No bastaba con el ìmpetu de Toloza y Ovelar, que se las arregló para complicar siempre a la zaga visitante. Jarlan y Aguirre estaban desaparecidos y no existía respaldo efectivo de los laterales.