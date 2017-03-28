En pleno partido de eliminatoria entre Ecuador y Colombia, Julio Avelino Comesaña llegará a Barranquilla para asumir por séptima vez la dirección técnica de Junior. El entrenador colombo-uruguayo le confirmó a EL HERALDO que arribará este martes a Barranquilla, a las 5 p.m., para oficializar su vinculación al conjunto rojiblanco en reemplazo de Alberto Gamero.

Comesaña llegará la capital del Atlántico luego de un largo trayecto que incluye dos escalas. Montevideo-Lima-Medellín-Barranquilla es la ruta de quien nuevamente será el timonel rojiblanco.

El orientador de 69 años de edad tendrá la difícil misión de desatascar al Junior del penúltimo lugar de la tabla de la Liga Águila y meterlo entre los ocho con solo la mitad del torneo pendiente. 'Si no creyera que se puede enderezar el barco, no iría', dijo Comesaña.

Julio Avelino llegó a un acuerdo verbal con los directivos en la tarde de este lunes, según sus palabras, hoy aterrizará en la ciudad para formalizar su contratación. Comesaña tendrá como preparador físico al uruguayo Jorge Franco, quien trabajó en el Deportivo Cali y selecciones de su país. Es un experimentado en la materia.