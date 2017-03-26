Arturo Char, uno de los integrantes de la familia dueña del Junior, se mostró diplomático ante la destitución de Alberto Gamero como director técnico del equipo.

Arturo, que presenció el empate 1-1 entre el Barranquilla y el Unión Magdalena en el estadio Metropolitano, dijo que se enteró de la salida del samario mientras veía el encuentro. 'No tenía información de su salida. Me acabo de enterar. El tema no es solo la salida de Gamero sino quien llega porque ya el campeonato está corriendo y es complejo. Me toma por sorpresa la noticia de la salida de Gamero', dijo el dirigente al final el encuentro.

El integrante de la familia Char se ilusionó con la victoria de Junior ante el Once Caldas y pensaba que de ahí en adelante el equipo iba a caminar derecho en la Liga. 'Después del triunfo ante el Caldas pensábamos que iba a ser el punto de quiebre donde el equipo iba a despegar. Pero esta derrota (ante Jaguares) sin duda golpea', agregó.

Char tampoco entregó mayores detalles cuando se le preguntó si prefería un técnico colombiano o extranjero. 'Prefiero esperar como se desenvuelve la cosa. No estoy muy enterado del tema y prefiero no elaborar juicios sobre cosas que no tengo certeza', concluyó.