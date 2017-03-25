Junior vuelve al ruedo en medio de la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018. Los hinchas del ‘Tiburón’ se quitarán, por un momento, la camiseta amarilla de la Selección Colombia para enfundarse nuevamente la rojiblanca y apoyar al equipo barranquillero, que comenzará a ponerse al día en el calendario, cuando se mida hoy a Jaguares de Córdoba, a partir de las 7:45 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego aplazado de la segunda fecha de la Liga Águila I-2016.

El técnico Alberto Gamero volverá a apostarle al ‘caballo ganador’ o en este caso, al equipo que viene de vencer 3-0 al Once Caldas, la jornada anterior, en el ‘Coloso de la Ciudadela’. Junior, que rompió una sequía de resultados positivos en la Liga, espera ratificar esa mejoría mostrada ante el ‘Blanco Blanco’ de Manizales y para eso le dará continuidad a la misma nómina utilizada, con las dos novedades registradas en defensa, la presencia de Jonathan Ávila en el centro de la zaga y la de Alexis Pérez en el lateral izquierdo.

'Tenemos la esperanza de alcanzar a ese grupo que va arriba con esta seguidilla de tres partidos que vamos a tener en casa (ante Jaguares, Millonarios y Cortuluá). Sabemos que el ‘Metro’ es otra cosa y ya lo demostramos empezando con el pie derecho ante el Once Caldas, un triunfo que nos brinda confianza y un poco de más tranquilidad en medio de este momento que estamos viviendo', manifestó el volante barranquillero James Sánchez.

Sin duda alguna el triunfo logrado la fecha anterior brinda un respiro en todos los sentidos. El equipo se quitó un gran peso de encima y ahora solo espera seguir por la senda del triunfo para poder soñar con la clasificación, luego de un inicio complicado de semestre.

'La victoria no da un aire importante, que nos viene bien a todos por lo que veníamos viviendo. Esperamos que con mucho más trabajo podamos sacar las victorias que necesitamos en estos partidos que tenemos aplazados. Sería lindo empezar mañana (hoy) ante Jaguares, un rival exigente', expresó Enrique Serje, otro de los titulares mañana ante el equipo felino.

Junior, tras siete juegos, marcha en la decimoctava posición con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas.