No defraudaron a su hinchada. No desentonaron con el perfecto estado del nuevo gramado. No decepcionaron. No se excusaron. Esta vez hubo pocos reparos de la afición y ningún pretexto de los jugadores. Junior retornó al estadio Metropolitano Roberto Meléndez y, por fin, saboreó las mieles del triunfo en la Liga Águila. Con goles de Roberto Ovelar (55 minutos), Bernardo Cuesta (86) y Édinson Toloza (90+3), los tiburones vencieron 3-0 al Once Caldas y mordieron tres puntos valiosos en su lucha por tratar de salir del último lugar y ascender posiciones en la tabla.

El regreso al hogar, el dulce hogar, resultó fundamental para plasmar la primera victoria en ese tapete verde del ‘Metro’. El aliento y el ambiente fueron totalmente diferentes a lo que se venía sintiendo en Cartagena. La actitud y la seguridad defensiva también fueron distintas y cruciales para evitar lo que había ocurrido el fin de semana pasado en Manizales, cuando otros tres goles marcados no alcanzaron para ganar.

La contundencia de los tres últimos partidos, en los que Junior ha marcado tres goles (3-3 ante Huila, 3-3 ante Caldas y 3-0 ante el mismo Caldas), se mantuvo y se conjugó con un candado infranqueable en el arco de Sebastián Viera, tarea que en este semestre ha resultado complicada.

A Junior le costó generar opciones de gol durante el primer tiempo ante un Once Caldas que por momentos se atrincheraba y por ratos ejercía presión alta.

Independiente de la disposición rival, el arma frecuente de los rojiblancos para tratar de dar en el blanco fue Édinson Toloza. Se insistió en explotar el flanco derecho con la velocidad y los centros del nariñense, que pocas veces encontraron un receptor certero. Roberto Ovelar brillaba por su ausencia. Róbinson Aponzá acudió un par de veces a dos citas aéreas programadas desde la banda por Toloza, pero en una la pelota se le escapó de su pecho sin poder desenfundar la derecha para tirar y en la otra cabeceó por encima de la portería.

La inspiración de Jarlan Barrera y sus remates desde fuera del área generaron conato de incendio en la cabaña visitante, pero aparecía José Cuadrado como bombero para apagar el peligro con sus manos y su notable frialdad.

Sin Ovelar enchufado en el primer tiempo, con Aponzá sin intenciones de asociación, con escasa salida de los laterales y escaso apoyo de los volantes de primera línea, la ofensiva de los tiburones se encomendó al trabajo de Toloza por la derecha. No fue suficiente para hacer tambalear en esa primera etapa a un adversario con orden y cerrado, que casi nunca merodeó los predios de Viera.

Ya en el segundo tiempo, se presentó un pellizco general. Jarlan apareció con mayor asiduidad y claridad. Aponzá pidió más la bola y Ovelar hizo lo que se le pide. Junior entró recargado, con mayor ambición y decisión. Solo pasaron diez minutos para gritar el primer gol luego de una correspondencia de Alexis Pérez que Roberto Ovelar recogió con una ‘palomita’ en el área chica.

La acción del gol del argentino Bernardo Cuesta.

Con el gol a favor, Junior se regulo un poco en su propuesta ofensiva. Comenzó a pensar más en el resultado que en el juego y se echó atrás. Once Caldas, con un Michael Ortega demasiado intermitente y sin acompañantes, se fue acercando con algo de ímpetu y, sobre todo, con el cobro de pelotas quietas. 'Alcatraz' García, autor de uno de los goles blancos en Manizales a través de la pelota quieta, tuvo dos chances en esa vía, pero ambos se chocaron con una precavida y atenta barrera.

Hubo banquete de uñas en las tribunas durante algunos minutos, las nueve fechas anteriores sin triunfos ponen a dudar a cualquiera, pero Junior se sobrepuso al bajón, recuperó el control del balón y comenzó a contragolpear con un imparable Toloza.

El retrato de la energía y rapidez de Toloza fue una cabalgata que hizo de área a área por todo el lado izquierdo. Junto a la pista atlética ratificó una vez más que si se hubiera animado habría podido ser un gran atleta.Pero no solo fue correr en esta ocasión. Toloza provocó varias opciones por la derecha.

Cuando el juego agonizaba con algo de tensión por el corto marcador, apareció Bernardo Cuesta para marcar su segundo gol consecutivo (anotó ante Barranquilla FC en el 2-1 en la Copa Águila, el miércoles anterior en Bomboná) e hizo más real la posibilidad de gritar victoria por fin. Toloza, que fue el mejor jugador de la cancha, terminó marcando el tercero luego de una fuga por el sector diestro que terminó con la siniestra. Fue la cereza del postre en medio del regreso al hogar, el dulce hogar.

Momento en que Édinson Toloza anota el tercer gol.

MINUTO A MINUTO

Primer tiempo

19. Gran jugada individual de Jarlan Barrera y zurdazo potente que se va por encima de la portería.

21. Aponzá recibe centro en el corazón del área e intenta domarlo con el pecho, pero la pelota se le escapa sin que pueda despachar su derechazo.

27. Centro de Toloza y cabezazo de Aponzá muy por arriba del arco.

SEGUNDO TIEMPO

48. Tiro libre de Jarlan Barrera que José Cuadrado manda al tiro de esquina con enorme esfuerzo.

52. Expulsan a Óscar Estupiñán por doble amonestación. Las dos amarillas se las ganó por agredir a Jonathan Ávila.

55. Chalaca de Aponzá que Cuadrado desvía al córner.

55. GOL de Junior. En el tiro de esquina tras la chilena de Aponzá, Jarlan cobra en corto hacia Alexis Pérez, que envía un centro aéreo venenoso. En su descenso fue impactado por una ‘palomita’ de Ovelar en el área chica.

73. Remate de Roa luego de una buena jugada entre Ovelar y Cuesta.

74. Disparo rasante de Siniesterra que puso en riesgo el arco de Junior.

82. James Sánchez estrella la bola en el palo izquierdo.

86. GOL de Junior. Jarlan le filtra un buen pase a Bernardo Cuesta, el argentino se quita la marca de un defensor con un amague y remata de derecha a un costado.

90. Toloza desperdicia un rebote que da Cuadrado tras cabezazo de Cuesta.