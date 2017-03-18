Una vez iniciado el primer tiempo del encuentro Junior – Once Caldas en el Metropolitano, usuarios manifestaron vía Twitter a EL HERALDO que se encontraban en las afueras del estadio porque no habían boletas disponibles. 'No hay boletas, una falta de respeto con la gente' trinó Kasey Buelvas.

Por su lado, Leonard De La Cruz expresó por esta misma red social 'qué decepción venir al estadio y no poder entrar porque no hay boletas. Solo pasa en Junior'. Además, aseguró que junto con él se encontraba un grupo de hinchas que siempre tienen bono y que al llegar al estadio hoy en búsqueda de boletas se encontraron con la noticia de que no había entradas disponibles para el partido.

De La Cruz, narra que les dijeron que 'solo había sur y norte en velódromo, llegamos y no nos vendieron. Fuimos por occidental y tampoco hubo un solo punto de venta, no es justo que se haya quedado más gente por fuera que dentro del estadio'.

Desde el Estadio Metropolitano, manifestaron que esta situación se debió una falla en el servicio eléctrico que impidió la impresión de boletas. Agregaron que esta misma falla impidió que sonaran los Himnos previos al inicio del partido entre Junior y Once Caldas.

En el entretiempo, el ´Cuadro Tiburón' explicó lo sucedido a través de un par de trinos: