Alberto Gamero y Sebastián Viera quedaron gratamente sorprendidos. El técnico y el capitán de Junior solo sonreían y lanzaban palabras de elogios después de apreciar el espectacular estado que presenta ahora el césped del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los dos líderes del conjunto ‘Tiburón’ asistieron a la presentación oficial del tapete en el que volverán a encarar los partidos desde este sábado, que reciben al Once Caldas de Manizales, a partir de las 5:15 p.m., por la Liga Águila I.

'Es una cancha excelente, de nivel europeo. Esperamos hacer un lindo partido en el estreno. En realidad es como una cancha europea. La Selección va estar feliz con esta cancha. No hay excusas para dar un pase mal. Es como jugar con smoking', destacó Viera.

'Es un espectáculo de grama. Es una obra muy linda y hay que gozarla. Ya vamos a estar acá con la gente y debe ser diferente. Aquí no pica el balón mal, hay espacio para moverse y jugar fútbol', manifestó Gamero.

Gamero y Viera acompañaron al alcalde Alejandro Char en la reapertura oficial del escenario tras la sustitución de la grama.

'Junior vuelve a su casa, por fin lo vamos a tener acá. Estoy seguro que a partir de ahora van a venir los triunfos. No le ha faltado nada a esta cancha. Quedó espectacular', declaró Char.

Joao Herrera, Secretario de Recreación y Deportes del Distrito, aseguró que la gran labor realizada por la firma Equiver se mantendrá de buena manera.

'Me comprometo a trabajar para lo que ustedes están viendo hoy aquí se mantenga', dijo Herrera.

Asimismo, Juan Carlos Salamanca, gerente general de Equiver, agregó 'dependiendo del uso y de la elección del personal idóneo, se mantendrá en perfectas condiciones'. 'El estadio se encuentra actualizado y al nivel de cualquiera del mundo', concluyó Salamanca.